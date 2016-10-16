15 октября легенде русского рока, Вячеславу Бутусову, исполнилось 55 лет. А за несколько дней до этого в Академической Капелле он представил новую концертную программу "Пробужденная радость".

- Вячеслав Геннадьевич, несколько дней назад в Капелле прошла презентация вашей новой концертной программы "Пробужденная радость". Расскажите о ней.

- В основе программы лежит новелла "Пробужденная радость", которую мы написали вместе с моей женой Анжеликой. Руководство Капеллы предложило Анжелике посотрудничать, и мы создали уникальный концерт, в котором задействовали мощности Капеллы, такие как орган, хор, рояль.

- Вы планируете отправиться с новой программой в тур, показать ее не только Петербургу и Москве, но и в других городах?

- Эта программа имеет особенные элементы, которые могут быть невозможны в других местах. К примеру, светящееся "Древо Радости" (один из элементов шоу – прим.авт.) или сборный хор под управлением Игоря Грибкова. Поэтому пока мы рассматриваем возможные варианты развития этой идеи в сторону транспортабельности.

- Концерт называется "Пробужденная радость", между тем, по жизни вы достаточно закрытый и замкнутый человек. А сами себя вы считаете радостным человеком?

- Правильно, когда человек радуется, он светится. Мне это необходимо – пробудить в себе радость, мне без этого тоскливо и уныло жить.

- Некоторое время назад ваша дочка подарила вам внучку. При этом у меня язык не поворачивается назвать вас "дедушкой"…

- Когда я остаюсь с Дивной, то я лишь формально называюсь дедушка, потому что чувствую, что мы с ней одного возраста.

- Не секрет, что в последнее время вы обрели веру и стали воцерковленным человеком. Как вы относитесь к тем нападкам на РПЦ, которые происходят последнее время?

- Странно, что никто не нападает на матерящихся, пьяных и злорадных людей. Наверное, нападение - это свойство агрессивных натур.

- Какой совет вы можете дать тем людям, которые пока не пришли к вере и православию?

- Совет один – крепиться и терпеть.

- С современными технологиями вы на "ты" - записываете музыку, пользуетесь Интернетом, делаете инсталляции для концертов. А как относитесь к компьютерным играм? Играли ли в "Покемонов", которые сейчас захватили весь мир?

- Про "покемонов" ничего не знаю, кроме того, что Софья (дочка Бутусова – прим.авт.) в детстве так называла бабушек во дворе. Компьютер я в основном использую по нужде и для работы.