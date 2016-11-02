Мать двоих детей Виктория Макарская выступила против праздника Хэллоуин. Она рассказала в своем блоге жуткую историю о смерти друзей, которая связана с празднованием Дня Всех Святых. По словам Виктории, Хэллоуин - это заигрывание с дьяволом. Это категорически неприемлемо, отмечает Макарская.

Виктория вспомнила историю, которая случилась в 90-х годах, когда Хэллоуин только вошел в моду. Отмечала она его с друзьями в одном из казино Москвы (тогда еще они были повсеместно и не запрещены законом). Вечеринка на Хэллоуин была веселой, все были в жутких масках с "кровавым" гримом на лицах. А спустя год, когда Виктория нашла праздничное фото, она пришла в ужас.

"Наш друг Инрике погиб, разбив голову именно так, как она была разбита на страшной маске, которую он в шутку натянул на себя в этот "праздник", а моя подруга Катя, разбившись насмерть в автокатастрофе, на фото была с лицом, загримированным в крови именно с той стороны, где потом шрамы были уже настоящими", - написала в своем Instagram Виктория.

Она отметила, что тогда еще не ходила в церковь. Но после того случая уже не праздновала Хэллоуин никогда.

"Мне больше никогда не приходило в голову поиграть с дьяволом в Хеллоуин", - заключила Виктория. Фото с того праздника певица публиковать не стала.

Напомним, День Всех Святых отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Особенно популярен этот праздник в США и других западных странах. В России он не особенно прижился, против Хэллоуина традиционно выступают церковь и многие общественные деятели.

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