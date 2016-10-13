29-летняя российская певица и актриса, победительница "Фабрики звёзд-5" Виктория Дайнеко выложила откровенное фото в сексуальном наряде в Instagram. Полуголая певица с плёткой в зубах оставила интригу, не раскрыв, для чего она участвовала в этой фотосессии.

- Сингл? Не-а. Я сама альбом!, - подписала кадр певица.

Как пошутили подписчики аккаунта в Instagram, возможно, она сделала это фото для обложки нового альбома. Напомним, что у певицы вышло пока две пластинки - «Иголка» (2008) и «V» (2014).

Поклонники оценили фото полуобнажённой Виктории Дайнеко, при этом пошутили, что для того, чтобы рассмотреть кадр надо перевернуть экран. Кого-то возмутило, ведь недавно - 3 октября - Дайнеко отмечала первый день рождения своей дочери, а теперь выкладывает подобные кадры.

- Странно видеть молодую маму в таком образе... Как муж относится к таким фото в публичном доступе?, - удивляются в соцсети.

- Молодая красивая МАМА... зачем??? Всё это так далеко от творчества и искусства. Жаль..., - поддержали тему.

- Мой любимый фотосет, - поддержали Дайнеко поклонники.

В любом случае, фото полуобнажённой Виктории Дайнеко в сексуальном образе отметили как понравившийся снимок более 5 тысяч пользователей соцсети за день.