36-летняя российская теле- и радиоведущая, экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня с наступлением осени решилась на небольшие эксперименты со своей внешностью. Виктория Боня изменила родной русый цвет на блонд и сделала омбре. Ранее телеведущая иногда лишь делала светлые пряди.

Но, учитывая, что это первый эксперимент с цветом волос за последние 15 лет, то, конечно же, фото не осталось незамеченным. Новый имидж Виктория Боня предложила оценить подписчикам своего аккаунта в Instagram.

- Ну что же, не судите строго. На тотальную блондинку я вряд ли решусь, но для разнообразия омбре тоже не плохо, - подписала фото телеведущая. - Я сама ещё не привыкла. Но мне нравится, а вам?

Поклонники, конечно же, не заставили себя долго ждать. Фото прокомментировали более 2000 раз менее, чем за сутки.

- Слишком резкий переход, на мой не профессиональный взгляд... Лучше было бы не такой светлый оттенок блонда. Для разнообразия можно..., - комментируют фото Бони.

- Не очень, - отзывается ещё один подписчик аккаунта в Instagram.

- А мне нравится, "ДО" было както скучновато, - поддержали новый имидж Виктории Бони.

- Как будто волосы отрезали под каре, - делятся свиом мнением блогеры.

- Безумно красиво..., - отмечают в комментариях под фото Виктории Бони.

В любом случае, за 20 часов снимок набрал более 50 тысяч "лайков".