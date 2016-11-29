Видео танцующей 47-летней Дженнифер Лопес вызвало фурор в соцсетях. Запись, которая длится всего несколько секунд, сделала подруга Джей Ло Лорен Редингер, в одном из ночных клубов Майами.

Дженнифер в эффектном наряде - белых обтягивающих брюках и открывающем спину черном топе - стоит на стуле и крутит попой в такт музыке. Увидев, что ее снимают, Дженнифер начинает смеяться и выражать недовольство, но при этом не останавливается и продолжает качать в такт бедрами.

Позже Лорин выложила в Сеть еще несколько фото с вечеринки вместе с Джей Ло. Сделаны кадры, похоже, в дамской комнате. Красотка подписала кадры: "Ночь в Майами" и "Тельма и Луиза".