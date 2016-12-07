Шоу Victoria's Secret-2016 стало одним из самых долгожданных в этом году. Показ роскошного нижнего белья прошёл 30 ноября, но разговоры о нём до сих пор не утихают.

Новым поводом вспомнить о знаменитом шоу стал выход официальных видео с выступлениями музыкальных хедлайнеров показа Victoria's Secret-2016: Леди Гаги, Бруно Марса и The Weeknd.

На видео с показа Victoria's Secret-2016 можно увидеть беременную Ирину Шейк, которая продемонстрировала на подиуме округлившийся животик. Напомним, российская модель ждёт ребёнка от голливудского актёра Брэдли Купера.

Посмотрев видео с шоу Victoria's Secret-2016, также можно увидеть, как во время выступления Бруно Марса ангелы на время превратились из моделей в танцовщиц, как эффектно прошлась по подиуму Адриана Лима, как Жасмин Тукс продемонстрировала фантазийное бра (бюстгалтер) с драгоценными камнями (9 тысяч бриллиантов) стоимостью 3 млн долларов.

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