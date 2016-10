Знаменитый британский граффитист и политический активист Бэнкси, возможно, был заснят на видео, сделанное жительницей Мельбурна (Австралия). Пользовательница популярного видеохостинга YouTube с ником Mia S опубликовала видео с художником - граффитистом, и утверждает что именно он - загадочный Бэнкси.

"Я шла домой с работы поздно прошлой ночью, и я смотрела на уличного художника, который разрисовывает часть стены в переулке Хозиер. Я дважды прятала и доставала телефон, когда он заканчивал. Не могу поверить, что я только что встретила Бэнкси", - говорится в комментарии к видео. Девушка увидела, что художник подписался: «Бэнкси», и погналась за ним. Мужчина в капюшоне, в свою очередь, грубо посоветовал ей отвязаться.

На видео запечатлен молодой человек в очках. Интернет-пользователи отметили, что граффитист, изображенный на видео, слишком молод для Бэнкси, который, предположительно, начал профессионально рисовать в начале 90-х годов, поэтому сейчас ему должно быть больше тридцати лет. Также знатоки творчества британского художника утверждают, что Бэнкси редко подписывает свои работы.

Граффити было сделано на улице Хозиер Лейн в Мельбурне, которую для своих произведений часто выбирают уличные художники, пишет Daily Mail. На рисунке изображена надпись "please explain?" (объясните, пожалуйста) и австралийский политик, глава ультраправой партии «Одна нация» Полина Хансон в футболке с надписью «F*** off, we're fools». Она вызвала возмущение людей после того, как заявила о том, что иммиграция мусульман в Австралию должна быть прекращена.

Бэнкси известен своими остросоциальными рисунками на самые разные темы: миграции, полицейского беспредела, беззакония, войны, насилия, человеческого равнодушия, отсутствия свободы. Считается что именно он превратил граффити в искусство, и наделил его смыслом. Как выглядит Бэнски и каково его настоящее имя - неизвестно. Но в марте 2016 года ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета сделали заявление, что им удалось выяснить настоящее имя художника - Робин Каннингем, выпускник публичной школы в Бристоле. Впрочем, есть мнение что Бэнкси - уже не свободное уличное искусство, а коммерческий проект, в котором работают несколько художников.