Артур Пирожков выпустил на просторах Сети новый клип - "Как Челентано". Главный герой во всем старается быть похожим на итальянского актера. Но главное сходство - его прекрасная спутница. Та самая - Орнелла Мути.

Выход нового видео Александр Ревва анонсировал еще в октябре в программе "Вечерний Урант".

- Орнелла звонит мне и говорит: "Хочу сняться в твоем видео". Специально для этого написали песню "Как Челентано", - рассказывает Александр Ревва. Сама Орнелла Мути эту версию в программе не подтвердила.

Видео напоминает фильмы с участием творческой пары Адриано Челентано и Орнеллой Мути. И все - под танцевальную музыку. Кстати, танцует "Челентано- Пирожков" вместе с балетом Аллы Духовой.

Александр на своей странице в Инстаграме под новым видео поблагодарил всех участников. В первую очередь - Орнеллу Мути.

- Дорогие друзья!! Ну наконец-то свершилось... Вышел наш маленький музыкальный видеофильм "Как Челентано", который мы посвящаем Великому и Неповторимому Адриано Челентано!!! Я благодарю обожаемую мной фантастическую Орнеллу Мути. Друзья! Хорошего Вам просмотра, прослушивания, пропевания и пританцовывания! И танцуйте как Челентано!

Напомним, что участие в съемках клипа не составило для итальянской дивы большого труда, она купила квартиру в Москве и переехала жить в Россию.

Звезда фильма "Укрощение строптивого" приобрела трёхкомнатную квартиру в доме рядом с храмом Христа Спасителя. Такие перемены в жизни Мути объяснила новой любовью – дело в том, что 61-летняя актриса влюбилась в русского мужчину. Правда, его имя она называть не стала.