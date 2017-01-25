Вера Брежнева не перестает радовать фанатов своими фотографиями с отдыха в Тайланде. Теперь поклонники любуются ее снимком в золотом купальнике, который не скрывает прелестей фигуры звезды. Пользователи социальных сетей отмечают, что в отличие от своих коллег по сцене, Вера не делала пластической операции по увеличению груди и каких-либо других радикальных вмешательств. Женщины восхищаются еще и тем, что Брежнева – мама двоих детей, и этот факт не мешает ей сохранять свою красоту.

Еще недавно бурное обсуждение вызвал снимок певицы в черном купальнике со шнуровкой. Отдельные комментаторы не одобряют выбор Веры, считая купальники слишком вульгарными. Однако противники подобной позиции говорят о том, что обладая такой фигурой, как у Брежневой в 35 лет, скрывать тело попросту нельзя.

Несмотря на то, что звезда находится на отдыхе, она не забывает о спорте и здоровом питании. Результаты такого образа жизни и заслужили восторга фанатов.