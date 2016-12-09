Вера Брежнева объявила конкурс для своих подписчиков в Инстаграме. Певица хочет услышать свои хиты - в самом необычном исполнении.

- Я подумала и решила сделать приятное и вам, и себе. Итак, объявляю конкурс "Номер 1" на самое оригинальное исполнение моей песни. Делаете видео, ставите "Для меня ты номер 1". Я смотрю все, выбираю самое интересное для себя и в воскресенье вечером выбираю победителя. Приз: делаю репост и подписываюсь на победителя.

Напомним, на днях Вера Брежнева решила порадовать поклонников розыгрышем. Правда, не совсем обычным. В преддверии Нового года она решила поинтересоваться - что именно хотят получить поклонники. За один день набралось около двух тысяч пожеланий.

Подписчики разделились на несколько групп. Одни хотели вполне практичные вещи в подарок: айфон 7 или поездку за границу, сумочку или платье от Веры Брежневой.

А вот самые преданные поклонники просили звонок от Веры Брежневой в новогоднюю ночь, один совместно проведенный день или хотя бы фотосессию, блокнот с пожеланиями от Веры Брежневой.

Брежнева ознакомилась со всеми вариантами и пообещала, что придумает конкурс, а победителя ждет достойный подарок.