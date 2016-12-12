Бразильянка Клаудиа Аленде выложила новое фото - в очень откровенном ракурсе. Красное платье и глубокое декольте покорило поклонников.

21-летняя бразильянка уже давно прославилась своей схожестью с Меган Фокс - девушки, действительно, очень похожи. Аленде уже окрестили "близнецом" Фокс.

Однако "лайки" и популярность девушка собирает не только благодаря внешней схожести с известной актрисой. Клаудиа Аленде часто выкладывает очень откровенные фото, благодаря чему обогнала свою "близняшку" Меган Фокс по числу подписчиков в Инстаграме в несколько раз.

Как сообщают СМИ, Клаудии о ее схожести с Меган Фокс рассказали подруги, она сама не обращала внимание. Но уже позднее бразильянка начала специально копировать макияж "старшей сестры" и фотографироваться, выкладывая в соцсети свои фото. Сначала поклонники оценили сходство с Меган Фокс, а теперь еще и наслаждаются откровенными фото.