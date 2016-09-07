Молодая супруга 85-летнего артиста театра и кино Ивана Краско Наталья поделилась в соцсети фотографией нового обитателя их дома.

"Наш новый член семьи - Клементина (Клёма Краско)", - подписала фото черного с рыжим котенка девушка, актриса театра "Травести".

Несомненно, Наталья Краско сделала "провокационную" подпись под фото, ведь спустя некоторое время после свадьбы, которая состоялась в сентябре 2015 года, в СМИ не раз появлялись обсуждения на тему собирается ли пара заводить детей или нет.

Для Ивана Краско это был четвёртый брак. Он сыграл свадьбу со своей ученицей Натальей Шевель, которая на 60 лет младше супруга. По поводу своих семейных отношений пара уже не раз давала интервью и комментировала различные слухи в СМИ. Однако же, как отметил Иван Краско, он уже научился не реагировать на различные сплетни.

Сама же Наталья Краско регулярно выкладывает в соцсеть совместные фото с супругом.