Анна Семенович ещё накануне призналась, что хотела бы завести небольшую собачку. А точнее, ей готовы преподнести "живой подарок". Но она засомневалась: как за ней ухаживать, можно ли брать с собой в путешествия, чем лучше кормить. За советом она обратилась к подписчикам своего аккаунта в Instagram.

- Дорогие мои, у кого есть Чихуашка?, - спросила в соцсети Анна Семенович. - Расскажите про этих собачек, какие они, можно их оставлять дома днём одних, пока сама на работе? Брать с собой в поездки и гулять на улице. Вот хотят подарить щенка, а я пока не решилась. Как быть?

Получив более двух сотен комментариев под фото, видимо, телеведущая и актриса всё-таки решилась на этот ответственный шаг. И уже спустя пару дней - 28 ноября - представила нового члена семьи Мишель.

Пост в соцсети Анна Семенович разместила от имени щенка. Фактически, речь шла о том, как у нового питомца прошёл первый день. Чтобы Мишель не скучала, Анна Семенович в первое время старалась уделить ей максимальное внимание: со щенком играли, купили удобную мягкую лежанку, множество игрушек и даже платье с модным ошейником. Также крошку Анна Семенович не спускала с рук.

- Я выбрала себе маму по любви и мы очень счастливы вместе, - ведёт от имени собаки повествование в Instagram. - Ну все мне пора, мама зовёт купаться, всем хорошего дня, вкусных косточек и много любви.