Ею стала 23-летняя жительница Лонг-Айленда Джен Сельтер.

В Инстаграме девушка зарегистрировалась четыре года назад, и за этот срок на неё подписалось почти 10 млн человек, в том числе певица Рианна.

Причина такого успеха аккаунта становится очевидна, как только заглянешь на страницу Джен.

Она – счастливая обладательница очень аппетитной попы. Модель не стесняется поворачиваться к камере спиной и почти каждый день демонстрирует свои прелести в обтягивающих и просвечивающих нарядах.

Американка не только гордо носит самую красивую попу, но и рассказывает девушкам, как добиться такого же результата. Джен ведет фитнес-блог, который пользуется огромной популярностью.

Отметим, что активность девушки в социальных сетях принесла ей не только славу, но и деньги – красавица подписала несколько крупных рекламных контрактов и даже снялась для известного журнала Vanity Fair.

Кроме того, 23-летняя модель попала в списки «99 самых желанных женщин 2014» и «Time 100 –2014».