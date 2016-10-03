Николай Басков и Иван Ургант сняли пародию на супер-хит The Story Of Pen Pineapple Apple Pen (PPAP).

В забавном ролике, снятом на белом фоне, Басков и Ургант, на которых были надеты черно-желтые шарфы, как и в оригинальном клипе, пошутили о российских знаменитостях.

В тексте забавной песенки, под которую нельзя устоять, Басков и Ургант, упомянули о Григории Лепсе, Филиппе Киркорове и Дмитрии Нагиеве.

Блогеры уже оценили творчество Урганта и Баскова. В Сети появились скептические комментарии по поводу пародии на хит PPAP.

Многие сходятся во мнении, что Ургант не уловил "посыл" оригинального клипа.

"Что-то даже суть Ургант не уловил. Только Басков в начале с конём нормально сделал...", - пишут блогеры.