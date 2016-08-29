Олег Непомнящий умер в возрасте 77 лет. Он был концертным директором Пугачевой, а позже - Киркорова. О смерти Олега Непомнящего сообщили в соцсетях его друзья и близкие.

Филипп Киркоров оставил в своем Instagram трогательную историю-воспоминание об Олеге Непомнящем. Именно администратор Пугачевой в 1983 году провел юного Филиппа на концерт певицы. И позже сам Непомнящий вел Киркорова под венец с Аллой Борисовной.

"Волею судьбы и случая именно он ввёл меня в мир большого шоу-бизнеса, да и под венец вел тоже он... Пусть земля тебе будет пухом, дорогой Олег...", - написал Киркоров в своем блоге.

Олег Наумович Непомнящий был одиозной фигурой в шоу-бизнесе, он знал его досконально, был ярким и позитивным человеком. Непомнящий писал книги, преподавал, и даже снялся в кино в роли самого себя - в фильме "Попса" с Татьяной Васильевой в главной роли.

Многие музыканты и артисты после смерти Непомнящего оставляют в соцсетях свои посты-воспоминания о нем.

"Кто знает - тот поймет. Умер Олег Наумович Непомнящий, бывший концертный директор Киркорова и Пугачевой... Я его помню всегда позитивным, веселым, неунывающим и оч профессиональным," - рассказала певица Наталья Штурм.

"Царствие небесное, ОЛЕГ НАУМОВИЧ!!! Нет слов...Светлая добрая и благодарная память...", - написал певец и актер Игорь Наджиев.