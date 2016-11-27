Том Хэнкс спародировал Билла Мюррея

Лора ДиМишель-Росс (Laura DiMichele-Ross) опубликовала эту фотографию в Facebook ещё в 2013 году, но споры не утихают до сих пор. По её словам, на снимке Билл Мюррей, она и её плачущий сын. Пост набрал почти две тысячи лайков и около сотни комментариев. Подписчики считают, что на фото Том Хэнкс. Наши читатели тоже думают, что это Хэнкс.

Наконец Хэнкс расставил все точки над "и". На шоу ирландского телеведущего Грэма Нортона актёр пошутил, что всю жизнь пытается быть похожим на Билла Мюррея, а потом серьёзно объяснил, что на этом снимке точно Мюррей. Под конец шоу он изобразил плачущего Билла Мюррея, Джозеф Гордон-Левитт – плачущего ребёнка, а Джемма Артертон – маму малыша. Получилось и вправду похоже.

"Когда Билл Мюррей плачет, он похож на Тома Хэнкса", – резюмировал один из пользователей в Facebook.