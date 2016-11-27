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Том Хэнкс спародировал Билла Мюррея

  • Любовь Егорова

Актёр наконец поставил точку в споре, кто на этой фотографии

Билл Мюррей

Reasons My Son Is Crying

Фото:

Лора ДиМишель-Росс (Laura DiMichele-Ross) опубликовала эту фотографию в Facebook ещё в 2013 году, но споры не утихают до сих пор. По её словам, на снимке Билл Мюррей, она и её плачущий сын. Пост набрал почти две тысячи лайков и около сотни комментариев. Подписчики считают, что на фото Том Хэнкс. Наши читатели тоже думают, что это Хэнкс. 

Том Хэнкс, Джемма Артертон и Джозеф Гордон-Левитт

скриншот с Youtube

Фото:

Наконец Хэнкс расставил все точки над "и". На шоу ирландского телеведущего Грэма Нортона актёр пошутил, что всю жизнь пытается быть похожим на Билла Мюррея, а потом серьёзно объяснил, что на этом снимке точно Мюррей. Под конец шоу он изобразил плачущего Билла Мюррея, Джозеф Гордон-Левитт – плачущего ребёнка, а Джемма Артертон – маму малыша. Получилось и вправду похоже. 

"Когда Билл Мюррей плачет, он похож на Тома Хэнкса", – резюмировал один из пользователей в Facebook.

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