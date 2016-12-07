Голливудский актёр Том Харди проиграл спор Леонардо ДиКаприо, и теперь ему предстоит сделать на своём теле необычную татуировку. Об этом он рассказал в интервью журналу Esquire. Актёр сфотографировался с обнажённым торсом, продемонстрировав ряд татуировок. Не исключено, что ещё одна надпись вполне лаконично впишется на фоне других, но Тома Харди смущает надпись, которую ему придётся нанести из-за проигранного пари.

Как передаёт журнал ОК!, Том Харди должен сделать татуировку с надписью: "Лео знает всё", при этом не уточняется, на какую часть тела её нужно нанести. Спор заключался в том, что Леонардо ДиКаприо уверял Харди, что тому светит номинаця на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Выживший". Но актёр лишь посмеялся в ответ, отметив, что если это произойдёт он сделает татуировку с этой фразой: "Лео знает всё".

В итоге шуточное предсказание сбылось - Том Харди в 2016-м году был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Выживший".