Продюсер телеканала "Матч ТВ" и экс-телеведущая Тина Канделаки не смогла остаться в стороне от обсуждения главной темы мировых СМИ - выборы президента США-2016 и их результаты. Тина Канделаки рассказала о Трампе несколько с другой стороны - как о владельце конкурсов красоты.

Как написала Канделаки в своем блоге в Instagram, она была под впечатлением от супруги Дональда Трампа во время просмотра по ТВ в 1999 году одного из конкурсов, ведущей которого и была Мелания Трамп. Канделаки заявила, что была беременна в этот момент и потому назвала родившуюся дочь Меланией.

После объявления результатов выборов в США Тина Канделаки вновь написала в блоге о Мелании Трамп.

"Первая леди USA. Вот это настоящая сказка о том, как простая словенская модель смогла стать первой леди. Жизнь круче любого сериала. Хиллари Клинтон была гостьей на свадьбе Дональда и Мелании...", - отметила Тина.

Напомним, Мелания Трамп с января 2017 года станет первой леди США. Ее супруг - скандальный миллиардер, герой светской хроники, звезда реалити-шоу, владелец конкурсов красоты Дональд Трамп - избран 45-м президентом США.

Президентская гонка была напряженной. Эксперты прочили победу Хиллари Клинтон, но она уже признала свое поражение.

Тина Канделаки - мать двоих детей. С их отцом - бизнесменом Андреем Кондрахиным Тина в разводе. Мелании Кондрахиной - 16 лет, Леонтию Кондрахину - 14 лет.