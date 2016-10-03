О чём спектакль

Как удачно выдать дочерей

В основе спектакля сюжет, над которым не устают вздыхать девушки вот уже два столетия. В семействе Беннет пять дочерей и бедственное финансовое положение. Матушка только и молится, чтобы выдать одну из малышек за богатого. И вот такой – мистер Бингли – поселяется по соседству, а вместе с ним приезжает ещё более богатый друг – мистер Дарси. Наивный и добрый Бингли быстро влюбляется в Джейн Беннет, заносчивому снобу Дарси понадобится много времени, чтобы признаться в чувствах к Лиззи Беннет, а потом ещё и доказать ей, что он со всей своей гордостью достоин любви.

На кого смотреть

Не Фёрт, но голос как у Дарси

Исполнителей главных ролей невозможно не сравнивать с актёрами из экранизации BBC 1995 года. Станислав Беляев не Колин Фёрт, конечно. Хотя, если закрыть глаза и слушать его голос, воображение рисует Дарси. Элизабет у Марии Карповой получилась угловатой пацанкой, не Дженнифер Или, но чем-то похожа на героиню Киры Найтли из фильма 2005 года. Зато Бингли и Джейн ну совсем как в классической киноверсии.

Зачем смотреть

Новое прочтение – новые эмоции

Тем, кто не любит жанр мюзикл, здесь делать нечего. Дарси, поющий о своей любви, и Лиззи, в том же ритме отвечающая отказом, вызовет только раздражение. Если же вы открыты к экспериментам и уже успели испытать свою любовь к героям Джейн Остин, например, из экранизации «Гордость и предубеждение и зомби», то постановка МХТ для вас.

Песни и танцы не дадут вам скучать. Они добавят задора знаменитому сюжету. Но здесь вас не настигнет нервное и трепетное ожидание счастья для Лиззи и Дарси. С первых нот понятно, что скоро они в ритме вальса отправятся к алтарю.

Фишки

Не Британия, а гоголевская Русь

Создатели спектакля почти полностью выветрили английский дух из «Гордости и предубеждения». Когда мама Беннет в ярком и пышном платье, как куст роз, появляется на сцене, а за ней и все дочери в похожих нарядах, ловишь себя на мысли, что всё это скорее напоминает гоголевские комедии. И чувство это только крепнет под звуки музыки и острые шуточки героев. С гоголевским гротеском выписаны и некоторые персонажи. Мистер Коллинз уморительно манерный и пафосный, просто Басков на сцене. А тётушка Дарси – эдакая ведьма из

мультфильмов «Дисней».

Мнения зрителей

«Если отбросить книгу и классические экранизации, то отличный спектакль. Очень весёлый, яркий. Я вообще люблю мюзиклы».

Валентина

41 год, визажист

«Постановка показалась мне красивой и нескучной. Мама (Кристина Бабушкина) просто бомба. Понравился дождь из пластиковых шариков».

Виктор

33 года, служащий



«Здесь всё какое-то кукольное, мультяшное. У меня в голове это была трагедия, а на сцене я увидела пародию. Герои не такие, как я представляла».

Наталья

27 лет, бухгалтер

«Ну, это не Джейн Остин. Это водевиль какой-то. Хороший водевиль, но, кроме имён героев, ничего общего с духом книги».

Ольга

37 лет, домохозяйка