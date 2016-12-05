Дэвид Бекхэм стал героем нового видео ЮНИСЕФ, направленного на борьбу с насилием над детьми.

Правда, сам футболист в ролике не предпринимает никаких действий. Большую часть времени он просто сидит на табурете. Всё внимание зрителя приковывают татуировки, которые покрывают почти всё тело Бекхэма. Они оживают, демонстрируя сцены насилия.

Дэвид Бекхэм произносит всего одну фразу в самом конце ролика.

- Насилие над детьми навсегда меняет их жизни. Это неправильно. Положите этому конец, - говорит футболист.

Пронзительное видео называется "Насилие оставляет следы навсегда". Ожившие татуировки как раз и символизируют эти следы.

Дэвид Бекхэм счастливый отец четверых детей. У футболиста и его супруги Виктории Бекхэм три сына и дочь.

Больше 10 лет он является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Большое внимание Бекхэм уделяет помощи детям. Вместе с организацией футболист основал благотворительный фонд для детей, ставших жертвами насилия, болезней и жестокого обращения по всему миру.

В 2016 году Дэвид Бекхэм получил от ЮНИСЕФ почетную гуманитарную премию Leadership Award.