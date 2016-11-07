Знаменитая фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на своей страничке в Instagram опубликовала видеоролик с участием их двухлетней дочери Надежды. Малышка в сопровождении мамы и папы делает свои первые шаги на коньках.

Сначала поддерживает малышку, еле стоящую на коньках, сама Татьяна. Затем на видео - руки отца, Дмитрия Пескова, нежно ведущие Надежду по льду.

Татьяна Навка прокомментировала свое видео, заявив, что в два года начинать карьеру фигуристки, конечно, рановато.

"Сегодня в нашей семье - день фигурного катания. В спортивной семье - здоровый дух и прекрасное настроение!!! Просто нужно любить жизнь! Заряжаем всех спортом и позитивом! Надюша впервые встала на коньки, нам 2,2 и это, конечно же, рано для ее возраста. Поэтому не равняйтесь на нас!", - сообщила Татьяна Навка.

Добавим, у Татьяны есть 16-летняя дочь Александра от брака с Александром Жулиным. Девушка уже начала самостоятельную карьеру модели и певицы. Она выступает под псевдонимом Алексия.