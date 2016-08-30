По данным Movie Research, кассовые сборы на третьей неделе августа 2016 года составили 1,32 млрд рублей. Это почти на 20% больше, чем двумя неделями ранее, когда стартовал показ фильма «Отряд самоубийц». Значительное увеличение недельного показателя кассовых сборов произошло благодаря тому, что 18 августа в полноценный прокат вышел мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». С 13 августа проходило широкое превью данной анимации, за первые два дня которого её посмотрели 712,5 тыс. человек. Если сравнить данный результат с результатом двухдневного превью мультфильма «Зверополис», то последний окажется в два раза меньше.

За третью неделю августа анимация «Тайная жизнь домашних животных» собрала 837,1 млн рублей, что составляет 63,2% кассы недели. Посещаемость этого мультфильма за анализируемую неделю составляет 3,55 млн человек. Более 75% этих зрителей – 2,67 млн человек – приходится на уикенд. Анимацию «Зверополис» за первый уикенд полноценного проката посмотрело почти на 20% посетителей меньше. Мультфильм про домашних животных потеснил с третьей позиции рейтинга фильмов с самой большой посещаемостью в премьерный уикенд боевик «Варкрафт» с 2,42 млн зрителей. Первую и вторую строчки рейтинга занимают «Дэдпул» и «Отряд самоубийц» с 3,52 млн и 2,77 млн зрителей соответственно.