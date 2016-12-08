Накануне в Москве прошла вечеринка, на которую были приглашены российские знаменитости. Все они имели честь познакомиться со знаменитым Кристианом Лабутеном, который придумал туфли с красной подошвой. Правда, попасть на вечеринку смогли не все.

Ксения Собчак рассказала, что ее не отпустил "главный мужчина в ее жизни".

"Лежу дома - очень нарядная. В бусиках и "на бровях". Читаю увлекательное: " Мать и дитя":))))) Пусть господин Лабутен меня сегодня простит, но мой главный мужчина меня решительно не отпускает из дома:))", - сообщила Собчак в Instagram.

Напомним, 18 ноября Ксения Собчак родила сына. Сейчас молодая мама приходит в форму, активно сбрасывает вес, но периодически появляется на светских мероприятиях. Так, Собчак уже побывала на благотворительном аукционе - в сопровождении супруга и отца малыша Максима Виторгана.

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А вот героине клипа "Экспонат", прославившего "лабутены", Юлии Топольницкой, повезло. Она попала на вечеринку к Лабутену и французский модельер обуви не только познакомился с ней лично, но и поцеловал актрисе руку - со всем почтением.

Об этом торжественном моменте, который был запечатлен на фото, Юлия Топольницкая рассказала в Instagram.

"Ну вот и познакомились с Mr. Christian Louboutin - он настоящий!," - пошутила в блоге Юлия.