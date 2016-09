Поклонники Бенедикта Камбербэтча с нетерпением ждут нового сезона сериала "Шерлок", где британский актёр сыграл главную роль, а доктора Ватсона исполнил Мартин Фриман. Новые эпизоды сериала телеканала ВВС традиционно выйдут на экраны сразу после празднования Нового года. Этим летомм создатели полюбившегося сериала порадовали фанатов тизером и официальным трейлером.

На этот раз на официальной странице в Twitter BBC One раскрыл названия первых двух серий четвертого сезона сериала «Шерлок». Они будут называться The Six Thatchers и The Lying Detective.

Как и в предыдущих сезонах, названия серий намекают на то, что основой для сюжетов послужат рассказы Артура Конан Дойла «Шесть Наполеонов» (The Adventure of the Six Napoleons) и «Шерлок Холмс при смерти» (The Adventure of the Dying Detective).