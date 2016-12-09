Сестра супруги принца Уильяма герцогини Кэтрин Пиппа Миддлтон сыграет свадьбу 20 мая 2017 года, сообщает Сelebitchy. 33-летняя младшая сестра Кейт выходит замуж за миллионера Джеймса Мэттьюса. Пара уже не раз появлялась на публике вместе - они официально подтвердили, что обручились. Помолвка состоялась 17 июля 2016 года.

Планируется, что это будет не скромная церемония для узкого круга друзей и близких родственников, а роскошное торжество. Многие британские СМИ называют бракосочетание пары "свадьбой года".

Будет ли Кейт Миддлтон, теперь уже герцогиня Кембриджская, супруга британского принца, присутствовать на церемонии родной сестры, пока не сообщается. Как ранее рассказывал источник, близкий к семье, девушка боится, что всё внимание на её свадьбе перетянет на себя Кэтрин. Ведь не секрет, что где бы ни появилась герцогиня Кембриджская все камеры направляются на неё.

СМИ: Пиппа Миддлтон не позовёт Кейт быть подружкой невесты на её свадьбе (фото с женихом)

По предварительным данны уже известно, что принц Джордж с принцессой Шарлотой - дети Кэтрин и принца Уильяма - во время торжественной церемонии будут нести кольца и цветы.

Не исключено, что супруга внука британской королевы пропустит официальную часть, а к молодожёнам присоединится уже за праздничным ужином в поместье Миддлтонов в Баклбери.