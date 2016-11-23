На вечернем шоу Джимми Фэллона, которое выходит на канале NBC, актриса появилась в бордовом платье в полоску. Причудливый наряд Сары Джессики Паркер спадал с плеч, обнажая зону декольте настолько, что у многих зрителей создалось ощущение, будто одно неверное движение способно привести к конфузу.

Сама Паркер подлила масла в огонь, когда, входя в студию, прижала руки к груди, словно переживая, что платье вот-вот упадет. Однако все обошлось.

Кстати, на своей странице в Instagram Сара Джессика Паркер опубликовала видео, на котором легко и непринужденно спускается в "спадающем" платье по лестнице. При этом видно, что звезда "Секса в большом городе" абсолютно уверена в том, что наряд держится надежно.

У фанатов Сары Джессики Паркер в соцсетях платье вызвало бурю эмоций. Поклонники разделились на два лагеря. Одних необычный наряд Сары Джессики Паркер восхитил, у других – вызвал недоумение.