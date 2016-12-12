Создатели "Ревизорро" подали в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление о защите деловой репутации.

Шоу, в котором ведущая Елена Летучая проверяет российские рестораны, гостиницы и другие заведения, неоднократно подвергалось критике, в том числе в соцсетях. Пользователи обвиняли создателей "Ревизорро" во взяточничестве и мошенничестве.

Очередной скандал в соцсетях разгорелся после выхода в эфир выпуска, в котором Летучая проверяла известный ресторан "Одесса-мама". Высказывания пользователей соцсети Facebook, которые создатели шоу назвали откровенной клеветой, заставили телеканал обратиться в суд.

Ведущая программы "Ревизорро" Елена Летучая рассказала о решении канала на своей странице в Instagram.

- Я, конечно, понимаю, что в нашей стране свобода слова! Но за ложь, и даже на просторах интернета, придётся отвечать в суде! – написала Летучая.

Телеканал просит признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию высказывания 20 человек.

- Программа работает и всегда работала исключительно в интересах зрителя. В ответ же парадоксальным образом приходили оскорбления, беспочвенные обвинения и даже призывы к убийству ведущей "Ревизорро" со стороны части аудитории, - отметили создатели шоу.

Напомним, в новом сезоне Елена Летучая отправилась проверять московские заведения. Владельцы некоторых из них довольно резко отреагировали на проверки "Ревизорро". Ведущей даже пришлось нанять охрану из-за угроз, поступивших в её адрес после очередного рейда.

Ведущую "Ревизорро" Елену Летучую взяли под охрану после поступивших в её адрес угроз (подробнее)