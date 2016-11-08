Наталья Водянова последнее время делится с поклонниками "немодельными" фото. Без макияжа, в повседневной обстановке, в кругу родных и близких.

Так, в первых числах ноября Наталья Водянова приехала в Нижний Новгород (город её детства) по делам программы благотворительного фонда "Обнаженные сердца". А после решила навестить свою бабушку Ларису Гавриловну. В гости к ней модель привела и подруг — продюсера Яну Рудковскую, дизайнера Ульяну Сергеенко и модель Наталью Якимчик.

Там же в Новгороде они сфотографировались и с Ларисой Гузеевой. Гузеева выложила это фото в инстаграм и подписала - "С прекрасной Наташей".

Однако поклонники актрисы разразились негативными комментариями в адрес двоих звезд. Больше досталось модели - якобы о том, что она не моет голову, не ухаживает за собой.

- Ничего прекрасного не вижу. Серая мышь.

- Я никак не могу понять почему все говорят и пишут, что Водянова красавица, очуметь!!! Правда, "машина по воспроизводству детей" стареет.

- у неё (Гузеевой) - сплошная дурь, как девочка маленькая дуралейничает, совсем не к лицу, в таком - то преклонном возрасте, так себя вести. Ведь медийное лицо всё же, на 1 канале работает.

Однако актриса, которая всегда активно общается со своими подписчиками, не стала вступать в конфликт.