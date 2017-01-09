Собчак и Виторган жалуются на то, что им приходится находиться в холодной Москве - в то время, как другие отдыхают в жарких странах. Супруги то и дело по очереди выкладывают жалобные посты о том, что рассматривают фото друзей в Инстаграм.

С тех пор, как Виторган и Собчак стали родителями, им приходится строго контролировать свой график, чтобы не оставлять малыша одного. Так, в ожидании окончания выходных Максим Виторган написал на страничке в социальной сети.

- Боюсь нос на улицу показать. Сижу отвечаю на комменты в инстаграме. И рассматриваю фото друзей с отдыха: моря-океаны-горы-лыжи. Господь, выходные прогони!

А Ксения Собчак выложила фото на фоне полицейского участка, отметив, что пока ей больше нечем порадовать поклонников.

- Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом. В Москве. Решила выложить тоже что-то с красивым пейзажем. Ловите!!! Радует только норковая голубая шуба.

И все же молодые родители стараются не засиживаться дома. На днях они посетили Третьяковскую галерею.

- Выставка Пинакотеки Ватикана неплоха и в Рождество особенно актуальна, но мне больше понравилась выставка музейного фонда Владивостока-Кончаловский, Фальк и даже маленький Шагал, – отметила Собчак на своей старничке соцсети.