Нет, не Марион Котийяр оказалась новой возлюбленной Брэда Питта. Хоть пара убедительно сыграла влюблённых в фильме "Союзники" и им приписывали роман, но эту информацию уже не раз опровергали. К тому же Марион Котийяр ждёт ребенка от своего возлюбленного Гийома Кане, с которым живут вместе уже почти 9 лет и воспитывают сына Марселя.

Как передают СМИ со ссылкой на журнал ОК!, 52-летний Брэд Питт собирается начать новую жизнь вместе с 26-летней австралийской актрисой Марго Робби. Наибольшую известность ей принесли роли Харли Квинн в «Отряд самоубийц» и Наоми Лапальи в «Волк с Уолл-стрит».

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной актрисой

Как рассказал изданию источник, знакомый с актёром, Брэд Питт давно ухаживает за австралийской актрисой. Кстати, не исключено, что это тоже может оказаться фантазией СМИ, ведь 26-летняя красотка уже пару лет строит отношения с помощником режиссера Томом Акерли. Подтверждением новых отношений Брэда Питта послужит только совместный выход пары в свет. Пока же Питт предпочитает появляться один.

Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом 19 сентября 2016 года. Пару месяцев пара не могла договориться о воспитании детей. Джоли хотела единоличной опеки над всеми шестерыми детьми, но Питт на такие условия не согласился.