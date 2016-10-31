Поклонники актрисы Настасьи Самбурской недавно стали свидетелями "разборок онлайн". Звезда сериала "Универ" разместила пост в Instagram, в котором с иронией рассказала о том, что Ксения Бородина объявила ей "войну в соцсетях". Причиной стал Курбан Омаров, муж Бородиной.

Накануне Хеллоуина Самбурская обнаружила, что Бородина заблокировала её в соцсети.

- Холодает, дай, думаю, зайду, пуховичок себе присмотрю или сапожки какие, ну или кремик от растяжек. А тут... За что?, - приводит слова удалённого поста Lifenews. - Ведь я же на детекторе подтвердила, что у нас с её мужем ничего не было.

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Подписчики Самбурской не смогли прокомментировать или обсудить данную ситуацию, так как Настасья Самбурская запретила коммпеентировать её публикации, а позже даже удалила пост.

Напомним, в своё время в СМИ появилась информация о том, что телеведущая Ксения Бородина рассталась с мужем Курбаном Омаровым из-за Настасьи Самбурской. Позднее эту информацию опровергли.