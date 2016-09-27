Официального подтверждения или опровержения информации о том, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко вновь станут родителями, пока не последовало. Но фотографы различных СМИ усмотрели "округлившийся живот" Рудковской. Более того, можно заметить, что последнее время супруга фигуриста выбирает одежду свободного кроя.

Папарацци и поклонники Яны Рудковской заподозрили что-то "неладное" ещё на церемонии вручения премий журнала GQ. Обычно продюсер отдаёт предпочтение нарядам, подчёркивающим талию, а на этот раз Рудковская выбрала свободный наряд, скрывающий живот.

Ранее в интервью Яна Рудковская не раз признавалась, что мечтает родить девочку. В первом браке у неё родился мальчик - Николай, и у неё и Плющенко также родился в 2013 году сын - Александр. Ещё у Плющенко есть сын от первого брака - Егор (мальчик живёт вместе с матерью Марией Ермак).