Дельфин и русалка - не пара. Так звучала строка одной из песен Игоря Николаева. Спустя более 15 лет после расставания, этой фразой Наталья Королёва вполне могла бы описать их брак с певцом и автором песен. Во время шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой звезда отечественной эстрады Наташа Королева выразила сожаления по поводу своего первого брака с Николаевым.

Артистка призналась, что это замужество считает не самым правильным решением в её жизни, передаёт StarHits. Во время шоу Лера Кудрявцева задавала и другие "неудобные" вопросы Наташе Королёвой, которая старалась не оставлять их без ответа. Во время шоу певица также рассказала, что долго шла к успеху, что на её пути встречались и недоброжелатели.

Её первый муж Игорь Николаев, который старше экс-супруги на 13 лет, старался всячески поддерживать Наталью, и выступал её продюсером. Но, всё равно, их брак Королёва считает скоропалительным и необдуманным решением.

Также Наташа Королёва во время шоу призналась, что тогда она была молода и неопытна и приняла уважение за любовь.

Любовью всей своей жизни она считает своего нынешнего мужа Сергея Глушко, известного стриптизёра по прозвищу "Тарзан". Пара в браке уже 13 лет и растит сына Архипа. Судя по фото, которые выкладывает Королёва в соцсети, супруги стараются проводить свободное время вместе и они счастливы быть рядом друг с другом.