Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская в свадебном платье заинтриговала своих поклонников. Актриса сделала фото в белоснежном платье с открытыми плечами вечером 26 сентября, разместив кадр в соцсети Instagram. Также, судя по обстановке, снимок был сделан в свадебном салоне.

- Давай поженимся?, - подписала фото в свадебном платье Настасья Самбурская.

Недавно актриса отключила возможность комментировать фото подписчикам её аккаунта в Instagram, поэтому оставить свои вопросы под кадром никто не смог. Но за 15 часов снимок отметили как понравившийся более 350 тысяч пользователей соцсети.

Отметим, что Настасья Самбурская любит удивлять своих поклонников, размещая неоднозначные фото, чем не раз вызывала жаркие споры как в соцсети, так и становилась объектом внимания СМИ.