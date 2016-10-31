Певица Мадонна закрутила роман с актером Идрисом Эльбой.

Слухи о том, что 58-летняя Мадонна встречается с 44-летним Идрисом Эльбой, появились после матча по кикбоксингу с участием актера, который сейчас снимается в реалити-шоу канала Discovery "Идрис Эльба: Боец".

Во время поединка Мадонна сидела в первом ряду и поддерживала Эльбу, а после выложила видео с поединка на своей странице в Instagram.

Как пишет издание The Sun, на вечеринке после матча Мадонна и Идрис Эльба не скрывали своих отношений. Звездная парочка танцевала, обнималась, давая понять, что между ними не просто дружеские отношения.

Мадонна и Идрис Эльба познакомились в 2015 году, когда певица пригласила актера выступить в качестве диджея на одном из концертов в рамках тура "Rebel Heart".

Личная жизнь Мадонны постоянно находится в центре внимания СМИ. Поп-дива известна своей любовью к мужчинам младше ее. Совсем недавно звезда рассталась с 25-летним бойфрендом Абубакару Сумахоро.

Идрис Эльба – британский актер, звезда сериала "Лютер" и обладатель премии "Золотой глобус". Известен также по фильмам "28 недель спустя", "Рок-н-рольщик", "Безродные звери", "Прометей", "Долгий путь к свободе", дилогии "Тор".