Герцогиня Кембриджская вместе с супругом принцем Уильямом накануне посетила одну из школ в графстве Эссекс. Визит членов британской королевской семьи проходил в рамках благотворительной программы Heads Together. Первое, что отметили зарубежные СМИ, это элегантное платье Кейт Миддлтон с сексуальным разрезом - герцогиня, выходя из машины, продемонстрировала стройные ноги.

И почти сразу же после этого произошёл следующий инцидент, который, конечно же, никак не связан с платьем герцогини. Но супруга принца Уильяма дала повод для заголовков зарубежных СМИ, так как при встрече с вице-лордом Эссекса Джонатаном Дугласом-Хаджессом тот внезапно упал на публике. В этот момент рядом с ним находился принц Уильям, который, конечно же, поддержал мужчину.

- Вице-лорд не смог удержаться на ногах, когда увидел разрез на платье герцогини, - приводит высказывание из британских СМИ издание Hello!. Как пояснили позднее, вице-лорд Эссекса на самом деле в тот момент споткнулся и упал. Он отделался легким испугом. Затем вместе со вмеми он посмеялся над случившемся.

Однако, как шутили в британских СМИ, герцогиня Кембриджская Кэтрин может вскружить голову кому угодно, ведь буквально на днях её признали самой влиятельной иконой стиля в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование, проведенное в преддверии Недели моды в Лондоне. Выяснилось, что почти 29% женщин хотели бы уметь одеваться также, как супруга британского принца.