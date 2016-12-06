Анджелина Джоли вместе с детьми планирует переехать в Лондон и занять высокий пост в Организации объединенных наций, сообщает со ссылкой на свой источник TMZ.

Как пишет издание, в последний год своего брака Брэд Питт и Анджелина Джоли не слишком ладили. Актриса искала повод развестись и получить работу своей мечты, забрав с собой всех шестерых детей. Однако по словам источника, Джоли прекрасно знала, что в случае совместной опеки это будет сложно осуществить.

Ранее власти Лос-Анджелеса начали проверку по заявлению анонимного источника, сообщившего, что Брэд Питт применял насилие по отношению к своим детям. Расследование было прекращено.

По словам источника, привлечь департамент по вопросам детей и семьи Джоли порекомендовали две советницы. Одна из них — член палаты лордов, вторая занимает правительственный пост в Великобритании. Они убедили Джоли, что если она сделает всё правильно, то сможет претендовать на пост генерального секретаря ООН.

Джоли, по данным источника, приняла план действий. Теперь звезда планирует переехать в Лондон, чтобы стать ещё на шаг ближе к посту в ООН.

Представители Анджелины Джоли отрицают существование плана против Брэда Питта и утверждают, что актриса в первую очередь сосредоточена на здоровье и благополучии детей.