Актриса Милла Йовович посетила мировую премьеру своего нового фильма "Обитель зла: Последняя глава" в Токио.

На красной дорожке звезда блистала в весьма эротичном наряде. Глубокое декольте, открытая спина и разрез до бедра – такой образ Миллы Йовович можно назвать не просто смелым, а даже рискованным. Однако актриса, судя по всему, чувствовала себя вполне свободно и комфортно в откровенном платье.

На премьере нового фильма франшизы "Обитель зла" исполнительница главной роли Милла Йовович появилась вместе с супругом, режиссёром фильма, Полом У.С. Андерсоном и старшей дочерью Эвер Габо, которая сыграла в новом фильме родителей эпизодическую роль.

На премьере также присутствовал актерский состав и съёмочная группа "Обители зла".

Сюжет нового фильма франшизы является продолжением предыдущей части "Обитель зла: Возмездие". Главная героиня Элис (Милла Йовович), чудом уцелевшая в жестокой битве с кровожадными зомби, отправляется туда, где всё началось, в город Раккун-Сити. Корпорация "Амбрелла" готовится нанести решающий удар по выжившим, которых ожидает схватка с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров. Элис должна попытаться вернуть себе сверхспособности и поставить финальную точку в этой борьбе.