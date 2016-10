Скарлетт Йоханссон и ее муж Ромен Дориак открывают в Париже магазин попкорна. Об этом сообщает The Local France.

31-летняя голливудская актриса решила пополнить армию звезд, занявшихся бизнесом в сфере питания. Свой магазин под названием Yummy Pop она откроет в столице Франции, где Скарлетт Йоханссон проводит большую часть времени.

Звезда обожает попкорн. Свою любовь Йоханссон хочет разделить с парижанами. Чтобы привлечь избалованных французских гурманов, она планирует добавлять в традиционное американское лакомство сезонные ингредиенты: клубнику со сливками или кленовый сироп.

Помимо попкорна, Йоханссон планирует продавать в своем магазине такие деликатесы, как пармезан, трюфели и многое другое.

Как пишет издание, Скарлетт Йоханссон с мужем выбрали идеальное время для открытия своего магазина, поскольку сейчас во Франции все большую популярность набирает американская кухня. Многие рестораны даже включают в меню гамбургеры.

Пробное открытие магазина Скарлетт Йоханссон назначено на 22 октября. Представители актрисы также заявили, что Yummy Pop начнет полноценную работу до конца года.

Если новый бизнес Скарлетт Йоханссон стартует успешно, актриса планирует создать целую сеть магазинов попкорна.

Стоит отметить, что, несмотря на увлечение новой бизнес-идеей, Скарлетт Йоханссон не забрасывает и актерскую карьеру. Сейчас звезда снимается в фильме "Тряхни телом", готовится к премьере картины "Призрак в доспехах" и к съемкам в блокбастере "Мстители: Война бесконечности. Часть 1".

Кроме того, Скарлетт занимается музыкальной карьерой. Вместе со своей группой Sugar for Sugar она записала кавер на песню New Order's - Bizarre Love Triangle. Композиция вошла в альбом The Time Is Now, который был представлен 7 октября на благотворительном вечере amFAR.