Итальянские модели Дайан Мелло и Джулия Салеми и их платья стали причиной скандала, который разразился на кинофестивале в Венеции. Девушки пришли на кинофорум в максимально откровенных ярких нарядах, которые не скрывали оголенные тела красавиц - в том числе, и в самых интимных местах.

Шокирующее событие произошло на красной дорожке кинофестиваля в Венеции 3 сентября, в день премьеры телесериала Паоло Сорентино "Молодой папа", с Джудом Лоу в главной роли. Фильм рассказывает о закулисье Ватикана. Это первый сериал, который участвует в конкурсной программе в Венеции.

Дайан Мелло и Джулия Салеми вышли к публике, зная, какой фурор произведут. Позже в своем блоге одна из топ-моделей пояснила, что такие экстравагантные платья девушки надели, чтобы поддержать своего друга-модельера.

"Я понимаю, что вне подиума этот наряд многим может показаться вульгарным, но многим – нет. Я прошу прощения у тех, кто относится к этому негативно", – написала в блоге Джулия Салеми.

Итальянская пресса крайне критично отнеслась к выходке двух топ-моделей. В СМИ появились разгромные статьи по поводу вульгарного поведения красавиц на кинофестивале мирового уровня.

Хотя, именно этого эффекта и добивались модели-"пиарщицы". Джулия Салеми перепостила в своем Facebook все публикации итальянских газет по поводу платьев на красной дорожке.