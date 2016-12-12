На 13-й чемпионат мира по брейк-дансу Red Bull BC One в японскую Нагою съехались 15 лучших танцоров со всего мира. Еще один, 16-й финалист, определился за два дня накануне финала в результате жарких «баттлов» между тридцатью претендентами со всего мира.

В Японии официально Россию представлял Евгений Первушкин из Красноярска, известный в мире брейка как би-бой Cheerito. В первом же поединке Женя уступил представителю Португалии Брюсу Всемогущему (Bruce Almighty), которого в миру зовут Саша Поневежский. Когда-то Саша уехал из далёкого Иркутска в солнечную Португалию вместе с женой, тоже B-girl по имени Marty. Поединок наших парней хоть и получился не очень атлетичным, но зато стал одним из самых артистичных и смешных за вечер. Было видно, что на ринге сошлись старые друзья.

Что такое Red Bull BC One Это событие мирового масштаба, посвящённое хип-хопу, комбинирующему танец, музыку, стиль и искусство. Тысячи танцоров по всей планете сражаются за возможность показать своё мастерство в мировом финале.

С момента проведения первых соревнований в 2004 году это мероприятие стало самым престижным в мире брейк-данса, постоянно привлекая лучших из лучших би-боев планеты.

«Сегодня мне было тяжело соревноваться с Саней, мы хорошие друзья с 2005 года. В школьные времена ездили друг к другу на тренировки. И вот сейчас, спустя 11 лет, мы в Японии попались друг другу в первом круге. Было очень сложно «баттлить» именно против него, поэтому я был немного скован в своём брейк-дансе. Плюс я только недавно вернулся из Аргентины, побыл три дня дома и сразу сюда. Устал физически. Так что этот Red Bull BC One был довольно трудным для меня, но я надеюсь, что в моей жизни ещё будет такой шанс», – сказал после битвы Cheerito.

Когда Женя Чирито покинул ринг, наша маленькая российская группа поддержки бросилась болеть за Брюса. И Саша не подкачал. После победы над земляком-сибиряком он в образе скромного чувака с красным рюкзачком вышел на баттл в четвертьфинале с самим Neguin.

Чтобы вы представляли, насколько крут Neguin, он же Фабиано Лопез из Бразилии, достаточно сказать, что этот би-бой помимо того, что был чемпионом мира BC One в 2010 году, провёл несколько последних лет, колеся по миру в составе группы танцоров Мадонны, Дженнифер Лопез и Джастина Тимберлэйка. Поэтому нашему португальцу Саше пришлось непросто. Neugin наступал, он прыгал на руках и крутился по сцене, как заведённый, выполняя один сложный трюк за другим, но Брюс в итоге покорил судей своим артистизмом. В один момент он исполнил свой фирменный прыжок, в котором умудрился снять кроссовки и носки с обеих ног. Публика взревела от восторга, и судьи отдали победу Брюсу.

«В какой-то момент я был уверен, что выиграл, – сказал позже Neguin, – но это была ночь Брюса. Для меня он особенный соперник, мы давние и хорошие друзья. Все эти годы я путешествовал по миру и делал разные интересные вещи, но не жалею, что решил попытаться вернуть себе корону».

К сожалению, триумфальное шествие Брюса к финалу прервал крутой кореец Hong 10, который в итоге уступил молодому японскому победителю Иссею.

Посмотреть всё шоу целиком (2 часа 22 минуты с комментарием на английском языке) можно, перейдя по ссылке.

19-летний Issei не ожидал, что станет чемпионом

За молодого Иссея Хори зал болел неистово. Ещё никогда за всю историю турниров победителем не становился японец. Поэтому каждый раз, когда Иссей появлялся на ринге, зал в три тысячи человек от мала до велика скандировал «Ис-сей! Ис-сей!» На пути к финалу Иссей победил сначала чемпиона прошлого года по прозвищу Victor, а потом сошёлся в финале с самым титулованным танцором, 34-летним двукратным чемпионом мира Hong10 из Южной Кореи. Судьи держали интригу до последнего момента, поочерёдно поднимая таблички с именами соперников, и когда самый последний судья показал залу имя Issei, восторгу публики не было предела. «Это было потрясающе, – сказал Иссей. – Публика оказывала невероятную поддержку! Это крупнейшее мероприятие, в котором я когда-либо участвовал. Я просто очень-очень счастлив!»

Би-бой Cheerito

Евгений Первушкин из Красноярска начал заниматься брейк-дансом в 14 лет. Сейчас ему 26, и он проводит свою жизнь, путешествуя по миру и танцуя.

- Откуда взялось твоё прозвище Cheerito?

- Когда я начал танцевать в 2004 году, я научился делать крутой элемент, который называется Chair – в переводе «стул» – вот оттуда и пошло. Сначала был Червяк, но я решил, что это уже чересчур. У меня такой свой особый стиль, я всё время улыбаюсь, поэтому получилось Чирито от слова Cheers.

- Что самое главное в брейк-дансе?

- Я потратил полтора года, развивая гибкость. Мог спокойно закинуть ноги за голову, сильно развил эту тему, всякие силовые штуки, но я понял, что вообще не танцую.

- Почему?

- Потому что я просто делаю трюки, а брейк-данс – это гораздо глубже всё. Со временем я понял, что мне нужна эстетика. Это тоже большая работа над формой. И потом я понял, что музыка – это главное. Если ты танцуешь, как музыка тебе говорит (а во время выступлений это всегда импровизация диджея. – Прим. ред.), а не так, как ты заготовил, то это и есть настоящий танец.

- У тебя есть какие-то спонсоры?

- Да вы что? Мои единственные спонсоры до 18 лет были мама и папа. Они работали на железной дороге, и у меня была возможность ездить на соревнования. Для русского би-боя слово «менеджер» звучит как шутка.

- На этом деле можно зарабатывать?

- Да, можно жить. Я помог родителям с квартирой, раньше я и подумать об этом не мог.

- Как твоя девушка относится к тому, что ты всё время в разъездах?

- Как-то терпит... Она живет в Сочи. Непросто, конечно. Наверное, будем скоро переезжать в Москву.