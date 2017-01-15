Свадьба в Лондоне 14 января по количеству звездных гостей не уступала какой-нибудь российской музыкальной премии.

Чья свадьба в Лондоне 14 января

По данным Hello!, виновницей шикарного торжества в столице Великобритании стала внучка российского миллиардера Валерия Когана – Ирина. Девушка вышла замуж за британца Дэниела Кенвэя.

Среди гостей свадьбы в Лондоне 14 января были замечены российские знаменитости Филипп Киркоров, Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым, Игорь Николаев, Стас Михайлов, Владимир Винокур, Лев Лещенко.

Поздравить молодоженов прибыли также мировые звезды Элтон Джон, Мэрайя Кери и Антонио Бандерас.

Ведущими вечера выступили Яна Чурикова и Валдис Пельш. К ним присоединился Антонио Бандерас, который объявил выступление Филиппа Киркорова. Певец отнесся к этому с восторгом.

- Дожил, мое выступление объявляет Антонио Бандерас! Почти как 20 лет назад, на церемонии вручения мне премии в Монте-Карло World Music Awards, только тогда Яна Чурикова и Валдис Пельш были еще детьми, почти как я. Быстро время бежит, а Бандерас все также молод, обаятелен и талантлив! - написал в Instagram Кирокоров.

Свадьба в Лондоне 14 января, судя по постам в соцсетях, воодушевила звездных гостей, которые с удовольствием делились впечатлениями с подписчиками. Некоторым даже пришлось извиняться за слишком большое количество публикаций.

Так, оперная дива Анна Нетребко в завершение вечера попросила у подписчиков в Instagram прощения за "перегруз ленты".

- Просто редко бывают в жизни такие вечера, - оправдалась певица.