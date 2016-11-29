Кендалл Дженнер вместе с другими знаменитыми моделями приняла участие в съёмке для эротического рождественского календаря от журнала Love Magazine.

Календарь увидит свет совсем скоро. На его страницах можно будет увидеть сестру Ким Кардашьян Кендалл Дженнер, моделей Эмили Ратажковски, Даутцен Крёз, Нину Агдал и многих других.

Пока эротический рождественский календарь готовится к выпуску, создатели решили подразнить публику, выложив на Youtube видео со съёмок.

Для откровенного видео, в котором звёзды подиума позируют перед камерой в нижнем белье, создатели выбрали песню супруга Ким Кардашьян Канье Уэста Fade.

Это, несомненно, стало приятным сюрпризом для рэпера, переживающего сейчас не лучшие времена. Недавно Канье Уэст был госпитализирован в Лос-Анджелесе с нервным срывом.