Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер поздравила своего бойфренда рэпера Тайгу с днем рождения, выложив несколько откровенных фото на своей странице в Instagram.

На совместных фото с возлюбленным Кайли Дженнер позирует топлес. Из одежды на красотке только джинсы и туфли.

- С днем рождения, малыш! – подписала звезда реалити-шоу одно из фото.

Для второй откровенной фотографии Кайли Дженнер подобрала еще более лаконичную подпись.

- Незаменимый, - написала девушка.

Кайли Дженнер не привыкать к откровенным фотосессиям. Она ни в чем не отстает от старшей сестры Ким Кардашьян. В Instagram у 19-летней звезды более 79 млн подписчиков. На своей странице Кайли Дженнер регулярно выкладывает откровенные фото.

В недавней фотосессии Кайли Дженнер предстала полностью обнаженной. Тело девушки покрывала лишь краска.

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