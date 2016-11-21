Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер поздравила своего бойфренда рэпера Тайгу с днем рождения, выложив несколько откровенных фото на своей странице в Instagram.
На совместных фото с возлюбленным Кайли Дженнер позирует топлес. Из одежды на красотке только джинсы и туфли.
- С днем рождения, малыш! – подписала звезда реалити-шоу одно из фото.
Для второй откровенной фотографии Кайли Дженнер подобрала еще более лаконичную подпись.
- Незаменимый, - написала девушка.
Кайли Дженнер не привыкать к откровенным фотосессиям. Она ни в чем не отстает от старшей сестры Ким Кардашьян. В Instagram у 19-летней звезды более 79 млн подписчиков. На своей странице Кайли Дженнер регулярно выкладывает откровенные фото.
В недавней фотосессии Кайли Дженнер предстала полностью обнаженной. Тело девушки покрывала лишь краска.
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