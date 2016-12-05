Младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер, любит публиковать на своей странице в Instagram откровенные фото.

На этот раз звезда поделилась в соцсети целой серией фото в купальнике у бассейна. Кайли Дженнер продемонстрировала шикарные формы и вызвала бурю эмоций среди подписчиков, которых у юной модели больше 80 миллионов.

- Наполни себя приключениями, - подписала одно из пикантных фото Кайли Дженнер.

Каждое фото Кайли Дженнер в купальнике собрало по 2 миллиона лайков.

Девушка в последнее время все чаще дразнит подписчиков откровенными фото.

Недавно в Instagram Кайли Дженнер поздравила своего возлюбленного, рэпера Тайгу, с днём рождения фотографиями топлес.

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