В Сети обсуждают телепередачу Владимира Познера, которую накануне посетил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Во время вечернего шоу они обсудили современное телевидение, программы. В частности, Владимир Познер упрекнул Шнурова за участие в программе "Про любовь".

Познер привёл Шнурову его высказывание по телевидение, в котором рок-музыкант назвал "телевизор неприличной штукой".

- Абсолютно согласен, - подтвердил свои слова Шнуров в эфире. - В данный момент мы в телевизоре, и не очень похожи на нормальных людей. Мы медиа-образы сейчас.

Ещё телеведущий привёл фразу, в которой лидер "Ленинграда" назвал ТВ порнографией.

- Телевизор мне действительно напоминает порнографию, – заявил музыкант.

Тогда Владимир Познер поинтересовался у лидера "Ленинграда", зачем он отправился на шоу "Про любовь", ведь он вполне обеспеченный человек, так что явно не из-за денег. Сергей Шнуров отметил, что его "уговорили", да и ему самому стало любопытно, как устроена "кухня телешоу" изнутри. После участия в шоу "Про любовь", как признался питерский рокер, он может судить о телевидении как "производитель".

Позднее в своём аккаунте в Instagram Шнуров сделал следующее заявление по поводу его участия в программе:

- Всё, что я хотел - сказал, а всё что не хотел - не сказал. Мыслей двинул не много, ну, а что вы от меня хотели? Туповат-с, - пишет рокер в Instagram.

- Сергей, хорошее интервью, вы отлично держались!, - поддержали кумира в соцсети.

- Какой туповат-с?! Вы Познера пару раз в интеллектуальный тупик ввели и вывели, - шутят в комментариях.

- Мне показалось, что на протяжении всей передачи вы не хотели обидеть "дедушку", - поддерживают Шнурова поклонники.