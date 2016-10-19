Лидер группировки "Ленинград" намерен на собственном примере доказать истинность расхожего выражения: "Талантливый человек талантлив во всем".

Сергей Шнуров рассказал журналистам, что планирует открыть персональную выставку в музее "Эрарта" под названием "Ретроспектива бренд-реализма".

Бренд-реализмом рокер назвал направление, которое сам и придумал.

- Брэндреализм есть замещение истинной реальности реальностью сделанной.

Ты – это то, что ты ешь, что ты носишь и на какой машине ты ездишь.

Внутренняя сущность человека уходит на второй план.

Именно брэнд определяет настоящее человеческое лицо. Выражение себя происходит через приверженность к марке, - пишет музыкант на посвященной арт-проекту странице в Сети. - Мы, приверженцы брэндреализма, являем собой последний островок свободы духа. Мы видим конфликт торговых марок как бы со стороны, следуя учению Аристотеля.

- Современное общество поклоняется им (торговым маркам – прим. Metro), находит в них соучастие и отдушину. Некоторые впадают в религиозный экстаз при покупке любимой марки. Боги живут в бутиках. Мы поможем вам не запутаться в этом огромном и великолепном мире потребления.

- Выставка Сергея Шнурова действительно планируется, - подтвердили Metro в пресс-службе музея "Эрарта". – Однако, пока вопрос в процессе решения, никакой конкретной информацией о сроках и других деталях проекта мы поделиться не можем.