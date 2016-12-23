33-летний певец Сергей Лазарев, представлявший Россию в конкурсе песни "Евровидение-2016", лично подтвердил слухи, которые появились в СМИ накануне. Вечером 23 декабря он сделал признание в своём аккаунте в Instagram. Сергей Лазарев подтвердил, что является отцом. И вот уже 2,5 года он воспитывает сына.

Свое откровенное признание Сергей Лазарев начал издалека. Отметил, что жизнь любого публичного человека находится под пристальным вниманием поклонников и СМИ. Любые слухи тут же обрастают подробностями и активно обсуждаются, вызывая повышенный интерес к медийной персоне, а тем более, если это человек из мира шоу-бизнеса. Подобное повышенное внимание - это стресс и сложное испытание для взрослого человека, а уже тем более для маленького ребёнка.

- Именно поэтому мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений, - рассказал Сергей Лазарев 23 декабря в соцсети.

Артиста вынудило сделать такое признание лишь то, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие личной жизни певца. Это, в свою очередь, вызвало множество домыслов и сплетен.

- Хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына, - заявил Сергей Лазарев в Instagram.

И тут же обратился к поклонникам и представителям СМИ, отметив, что он просит уважать личное пространство его семьи, и маленького сына в том числе.

Под фото появилось более тысячи комментариев за один час. Поклонники уверены, что сына зовут Никита - именно так сообщали в СМИ накануне. Некоторые звезды шоу-бизнеса также в комментариях поздравили артиста.

О матери ребёнка ничего не известно.