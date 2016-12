Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций и, даже для взрослых и опытных людей,такое повышенное внимание–это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому,мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2.5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений. Но сегодня,так случилось,что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни.И сейчас уже появилось огромное количество публикаций, домыслов, додумок и сплетен. Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить,что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. НО Я ОЧЕНЬ ПРОШУ всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь.Спасибо за понимание!

