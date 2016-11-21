Анна Cеменович выложила фото, которым шокировала даже самых преданных поклонников. Кто-то сразу захотел стать личным фотографом, а кому-то приглянулся интерьер.

Анна сфотографировалась не где-нибудь, а в ванной. Пышные формы закрывает лишь пена для ванн, в руке - бокал вина. Поклонники признали фото одним из самых откровенных и "горячих".

А вот тему для беседы со своими фолловерами певица выбрала очень даже полезную - как бороться со своими вредными привычками.

- Давайте поговорим о наших привычках!!! Выбирая для себя привычки, мы выбираем и настроение, и образ жизни. Менять привычку довольно легко, она ломается всего за 21 день, просто для этого надо иметь смелость и настрой что-то поменять в своей жизни, а не жаловаться на жизнь, как все. Мотивация проста, давайте сегодня начнём менять свои негативные привычки и будем с гордостью наблюдать, как меняется жизнь в лучшую сторону.

Некоторые подписчики вместо восхищения решили поиронизировать.

- Начинать утро надо с бокальчика вина и все будет хорошо! - как бы, говорит нам Аня. Интересная привычка.

- Какой красивый смеситель, мне бы такой домой.